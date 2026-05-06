Четыре месяца обороны: как ингушский Малгобек защищался от фашистов и отстоял свою свободу

В город воинской славы Малгобек, республика Ингушетия, завезли «Частицу Вечного огня». Корреспондент «Звезды» Юлия Семина рассказала о том, как город сражался за свою свободу.

Металлоискатель здесь не замолкает ни на минуту: в горах Малгобека до сих пор лежат гильзы, осколки от авиабомб, мины, каски и тела солдат, которые так и не вернулись с передовой.

«Для нас это место дорого. Вот с этой стороны Моздок, оттуда немец наступал, именно здесь на высотах Терского хребта его остановили, на этом участке полегло более 120 тысяч наших солдат и офицеров», - поделился руководитель поискового отряда «Малгобек» Беслан Дзейтов.

Дзейтов уже 16-й год вместе с товарищами поднимает тела наших героев. Эти высоты местные называют передовой. 28 километров по Терскому хребту. В 1942 году здесь решалась судьба Кавказа.

До войны тогда еще Чечено-Ингушетия была одной из главных нефтяных баз Советского Союза. На скважине 13 в 1933 году получили первую промышленную нефть. Вместе с месторождениями Баку Малгобек давал большую часть советской нефти, поэтому в 1942 году Гитлер приказал своим войскам любой ценой захватить Малгобек, Грозный и Баку, чтобы лишить страну топлива и переломить ход войны. Но советский народ было не сломить.

3 сентября 1942 года немцы начали штурмовать Малгобек. За ними двигались тысячи специалистов: нефтяники, инженеры и техники. После захвата города они должны были сразу запустить добычу нефти для нужд армии вермахта. Спустя 25 дней произошло танковое сражение, которое длилось более десяти часов. Шесть фашистских атак оборону прорвать не смогли. 5 октября был новый удар. По городу били артиллерийские батареи, с неба - бомбардировщики. Спустя день немцы вошли в город.

«На передовую передавали продукты», - вспоминает то время жительница станицы Вознесенская Валентина Кузнецова.

Кузнецова родилась спустя два года после войны, но выросла на этих историях. Женщина пишет стихи и каждый раз, читая их стоя, не может сдержать слёз.

Оборону Малгобека держали четыре месяца. И 14 раз он переходил из рук в руки. Мужчины, женщины и дети копали окопы, уходили в партизаны. Немцы потеряли здесь почти всю технику и в итоге признали свое поражение. 3 января 1943 года Малгобек был освобождён.

«Очень великий стойкий народ, мужественный, не сломить никому. Поэтому они и не смогли захватить Малгобек», - сказал сын ветерана ВОВ Саварбек Гулиев.

Память о героях той войны не только в учебниках - имена героев носят улицы, школы, а целые поколения растут на их подвигах.

«Моя мать здесь жила. Она рассказывала такие вещи, которые я запомню на всю жизнь. Солдаты, которые уходили на сражение, - мыло, тушенку отдавали. Они говорили "мы знаем что не вернёмся"», - рассказывала Людмила Ханиева.

К сожалению, в Ингушетии уже не осталось участников Великой Отечественной войны. Об их подвигах теперь рассказывают внуки, дети, и союз ветеранов.

Малгобек называют Сталинградом на реке Терек. Здесь остановили врага и стояли до конца, так и не дав получить нефть Кавказа. За мужество и героизм 8 октября 2007 года Владимир Путин присвоил Малгобеку почётное звание - «город воинской славы». А тех, благодаря кому ковалась Победа, - в Ингушетии будут помнить всегда.

