Аналитики: россияне чаще всего становятся жертвами мошенников в майские праздники

Наибольшее число случаев мошеннических списаний приходится на период майских праздников. Об этом сообщил RT со ссылкой на аналитиков.

Как отмечает телеканал, самые популярные сценарии махинаций аферистов считаются перевод средств третьим лицам под давлением, использование фишинговых ссылок и якобы оплаты фиктивных счетов, которые выставляют сами злоумышленники. За последние три года именно в майские праздники происходил всплеск обращений по убыткам.

«До 80% подобных случаев связаны с социальной инженерией. В праздники люди, как правило, менее внимательны и легче подпадают под влияние злоумышленников», - рассказал один из экспертов.

Ранее сообщалось о схеме, согласно которой мошенники звонят ветеранам и их близким, представляясь сотрудниками государственных структур, и под предлогом начисления праздничной выплаты выманивают реквизиты банковских карт.