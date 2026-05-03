Мошенники под видом выплат к 9 Мая воруют данные у ветеранов

Помимо ложных выплат, аферисты используют и другую схему - вручение памятной медали ко Дню Победы.
Дарья Неяскина 04-05-2026 03:31
© Фото: Elena Mayorova,Global Look Press

Накануне Дня Победы мошенники звонят ветеранам и их близким, представляясь сотрудниками государственных структур, и под предлогом начисления праздничной выплаты выманивают реквизиты банковских карт. Об этом сообщила ТАСС заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

По словам Пожарской, мошенники играют на эмоциональной значимости праздника, пряча свои атаки под официальные уведомления. Они представляются сотрудниками Минтруда, Социального фонда или органов соцзащиты и убеждают пострадавших, что для получения выплаты необходимо подтвердить личность. Для этого достаточно назвать пришедший в СМС код или продиктовать данные карты.

Помимо ложных выплат, аферисты используют и другую схему - вручение памятной медали ко Дню Победы. Ветеранам предлагают перейти по ссылке для якобы проверки данных, после чего обещают доставить награду.

Эксперт заключила, что настоящие государственные выплаты никогда не требуют звонков по телефону с просьбой назвать коды из СМС. Все положенные суммы перечисляются автоматически либо на банковскую карту ветерана, либо через отделения Почты России.

Ранее сообщалось, что злоумышленники активизировались в туристической сфере перед майскими праздниками. Мошенники продают ненастоящие экскурсии и путевки в отели и разные страны.

 

