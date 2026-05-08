С начала суток над Москвой сбили уже 20 беспилотников

По всем местам происшествия выезжают специалисты экстренных служб.
Дарья Неяскина 08-05-2026 04:23
Начиная с 12 часов ночи средства противовоздушной обороны сбили уже 20 дронов, направляющихся к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм - канале.

По его словам, силы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата. Позже ликвидировали еще пять БПЛА. 

Следом были сбиты еще пять дронов, также целенаправленно летевших в сторону Москвы. Затем ПВО Минобороны нейтрализовали четыре беспилотника. 

Чуть позже удалось нейтрализовать воздушную атаку еще двух летательных аппаратов. В завершении уничтожен еще один БПЛА. По всем местам происшествия выезжают специалисты экстренных служб для осмотра обломков и обеспечения безопасности. 

Ранее за период с 8 утра до 9 вечера по Москве дежурные расчеты ПВО уничтожили 46 украинских дронов самолетного типа над восемью регионами России.

