Депутат заявил о самоизоляции ЕС, пытавшегося заблокировать Россию

Евросоюз, стремясь изолировать Россию, сам исключил себя. Такое заявление сделал депутат Европарламента Фернан Картайзер.

По его словам, Брюссель теперь не может принимать непосредственное участие в важных дипломатических процессах.

«Попытки политической и дипломатической изоляции России привели лишь к самоисключению ЕС из важных дипломатических процессов», - приводит его слова РИА Новости.

Как отмечает агентство, Картайзер ранее предлагал депутатам ЕП принять участие в неформальной встрече с представителями Госдумы РФ, которая запланирована на 3 июня на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге. В разосланных письмах он отмечал, что событие станет продолжением прошедшего в Стамбуле мероприятия.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз начал подготовку к возможным переговорам с Россией.