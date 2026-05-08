МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Депутат заявил о самоизоляции ЕС, пытавшегося заблокировать Россию

Картайзер ранее предлагал коллегам принять участие в неформальной встрече с представителями Госдумы РФ.
Глеб Владовский 08-05-2026 03:48
© Фото: Meng Dingbo XinHua Globallookpress

Евросоюз, стремясь изолировать Россию, сам исключил себя. Такое заявление сделал депутат Европарламента Фернан Картайзер.

По его словам, Брюссель теперь не может принимать непосредственное участие в важных дипломатических процессах.

«Попытки политической и дипломатической изоляции России привели лишь к самоисключению ЕС из важных дипломатических процессов», - приводит его слова РИА Новости.

Как отмечает агентство, Картайзер ранее предлагал депутатам ЕП принять участие в неформальной встрече с представителями Госдумы РФ, которая запланирована на 3 июня на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге. В разосланных письмах он отмечал, что событие станет продолжением прошедшего в Стамбуле мероприятия.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз начал подготовку к возможным переговорам с Россией.

#Россия #в стране и мире #евросоюз #изоляция #депутат Европарламента
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 