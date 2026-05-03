Кошта: ЕС готовится к возможным переговорам с Россией

Евросоюз начал подготовку к возможным переговорам с Россией. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

«Мы вместе с лидерами 27 стран ЕС ищем наилучший способ самоорганизации и пытаемся определить, что нам нужно эффективно обсудить с Россией, когда настанет подходящий момент для этого», - приводит его слова Financial Times.

По словам Кошты, диалог между Брюсселем и Москвой имеет «потенциал», однако Россия якобы не проявляет каких-либо признаков готовности для проведения серьезных переговоров. Кроме того, глава Евросовета подчеркнул, что ЕС «постарается не вмешиваться» в процесс, который инициировал американский лидер Дональд Трамп.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что партнеры ЕС отказываются помогать объединению в вопросах поддержки Украины.