«Победа вечна, а вы - нет»: активисты вышли к посольствам стран ЕС в Москве

У посольств девяти европейских стран в Москве прошла акция «Правду и память не отменить», посвященная памяти подвига советских воинов-освободителей. В мероприятии приняли участие более 3 000 неравнодушных граждан.

Активисты с плакатами и фотографиями разрушенных Евросоюзом мемориалов воинам-освободителям в руках вышли к зданиям, в которых расположены иностранные дипмиссии, в знак протеста против переписывания Западом истории Великой Отечественной войны.

Демонстрации прошли около посольств Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Чехии, Германии, Болгарии, Румынии и Норвегии. Участники акции скандировали лозунг: «Победа вечна, а вы - нет».

Ранее в России стартовала акция «Георгиевская ленточка». В этом году символ воинской славы раздают в 89 регионах страны - от Дальнего Востока до Калининграда, а также более чем в 30 странах мира, включая Индию, Египет, Болгарию и даже Панаму.