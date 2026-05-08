Стали известны все финалисты трех еврокубков по футболу

Стало известно, какие команды встретятся в финальных матчах трех еврокубковых турниров по футболу. Об этом сообщил 360.ru.

Отмечается, что в финал Лиги чемпионов прошли парижский ПСЖ, за который выступает россиянин Матвей Сафонов, и лондонский «Арсенал». Встреча пройдет 30 мая в Будапеште.

20 мая в Стамбуле пройдет решающая игра Лиги Европы. На стадионе «Бешикташ» встретятся английская «Астон Вилла» и немецкий «Фрайбург». Лига конференций завершится после матча, который пройдет 27 мая в Лейпциге, между британским «Кристал Пэлас» и испанским «Райо Вальекано».

Ранее сообщалось, что Сафонов стал первым российским футболистом, который сумел дважды пройти в финал Лиги чемпионов.