МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Стали известны все финалисты трех еврокубков по футболу

В финал Лиги чемпионов прошли французский ПСЖ, за который выступает Матвей Сафонов, и лондонский «Арсенал».
Глеб Владовский 08-05-2026 02:03
© Фото: Алексей Филиппов РИА Новости

Стало известно, какие команды встретятся в финальных матчах трех еврокубковых турниров по футболу. Об этом сообщил 360.ru.

Отмечается, что в финал Лиги чемпионов прошли парижский ПСЖ, за который выступает россиянин Матвей Сафонов, и лондонский «Арсенал». Встреча пройдет 30 мая в Будапеште.

20 мая в Стамбуле пройдет решающая игра Лиги Европы. На стадионе «Бешикташ» встретятся английская «Астон Вилла» и немецкий «Фрайбург». Лига конференций завершится после матча, который пройдет 27 мая в Лейпциге, между британским «Кристал Пэлас» и испанским «Райо Вальекано».

Ранее сообщалось, что  Сафонов стал первым российским футболистом, который сумел дважды пройти в финал Лиги чемпионов.

#в стране и мире #Футбол #финалисты #Лига Европы #Лига чемпионов #лига конференций
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 