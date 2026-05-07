Сафонов стал первым россиянином, дважды прошедшим в финал Лиги чемпионов

Событие произошло во время второй игры ПСЖ с «Баварией».
Глеб Владовский 07-05-2026 01:24
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов стал первым россиянином, которому дважды удалось выйти в финал Лиги чемпионов. Событие произошло во время встречи в полуфинале с немецкой «Баварией».

Отмечается, что ответная игра завершилась ничьей - 1:1. Первая встреча завершилась победой французского футбольного клуба со счетом 5:4.

30 мая в Будапеште пройдет финальная игра Лиги чемпионов. ПСЖ сыграет с английским «Арсеналом».

В декабре 2025 года в Катаре завершился Межконтинентальный кубок по футболу. Финальный матч между победителем Лиги чемпионов «ПСЖ» и обладателем Кубка Либертадорес «Фламенго» закончился ничьей - 1:1. Судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти, в которой голкипер парижан  Сафонов отразил четыре удара подряд и добыл кубок своей команде.

#финал #вратарь #Лига чемпионов #ПСЖ #Матвей Сафонов
