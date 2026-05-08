В Подмосковье 7 мая температура превысила +30 градусов

Дарья Неяскина 08-05-2026 02:25
© Фото: Roman Denisov, Роман Ден, Global Look Press

В Подмосковье днем 7 мая воздух прогрелся выше 30-градусной отметки. Об этом в интервью RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в 15:00 максимальная температура была зафиксирована в Коломне, там столбики термометров поднялись ровно до +30 градусов. В Егорьевске показатель оказался чуть ниже и составил +29,5 градусов. В столице на Балчуге в тот же час было +28,9 градуса.

Как добавил синоптик, температура на ВДНХ достигла +27,1 градуса.

Ранее москвичам рассказали о резком перепаде температур. Из-за приближающейся холодной волны воздуха повысится риск гроз, а в пятницу температура начнет снижаться, потому что холодной фронт застрянет над Москвой и Подмосковьем. Такая погода сохранится до девятого мая.

