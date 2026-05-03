Москвичей предупредили о резком перепаде температур

В Москве и Московской области ближайшие три дня будет аномально жарко для начала мая, однако уже к концу недели погода испортится. Об этом в разговоре с 360.ru рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.



По словам специалиста, столбики термометров достигнут пика в среду: воздух прогреется до отметки +28 градусов. И подобные показатели близки к рекордным, поскольку такие периоды наблюдаются не чаще одного раза в 10-15 лет.



Но уже с четверга из-за приближения холодной волны воздуха повысится риск гроз. А в пятницу, как отметил Шувалов, температура начнет заметно снижаться, поскольку холодный фронт зависнет над Москвой и Подмосковьем. Дневной максимум упадет до +8-10 градусов, и такая прохладная погода сохранится девятого мая.



Ранее сообщалось, что стабильная теплая погода в Москве на ближайшие дни не означает приход метеорологического лета. Еще ожидаются похолодания.










