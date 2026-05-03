МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Космический спутник поздравит радиолюбителей с Днем Победы

Приняв сообщение, радиолюбители получат карточки со снимком «Знамя Победы над Рейхстагом».
Андрей Юдин 08-05-2026 12:07
© Фото: Henning Kaiser, dpa, Global Look Press

Самарский наноспутник с космической орбиты поздравит радиолюбителей с Днем Победы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарского университета имени Королева.

«"Ничто не забыто. 1941-1945" - так будет заканчиваться сообщение наноспутника с орбиты. Радиолюбители со всего мира, приняв это сообщение, смогут получить памятную QSL-карточку, подтверждающую прием сигнала с нашего спутника. Карточка представляет собой мини-репродукцию знаменитого снимка военного фотокорреспондента Евгения Халдея "Знамя Победы над Рейхстагом"», - рассказал агентству доцент межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета Леонид Синицын.

Карточка является открыткой, которая подтверждает факт проведения радиосвязи. Радиолюбитель получит ее, если отправит заявку на почту самарского вуза до 18 мая. В ней нужно указать свои данные, дату, время и место приема сигнала. Обработка заявок продлится до конца мая.

В эфир наноспутник «СамСат-Ионосфера» выйдет 9 мая и будет посылать поздравления с Днем Победы до 18-го числа. Радиовещание будет осуществляться на частоте 37,4 МГц, позывной космического аппарата - RS75S.

В Самаре 7 ноября прошел 15-й Парад Памяти в честь легендарного военного парада на Красной площади в 1941 году. По площади Куйбышева прошли военнослужащие, кадеты, юнармейцы и участники СВО. Ранее в память о погибших в Великой Отечественной войне в городе зажгли свечи в виде штурмовика Ил-2.

#в стране и мире #космос #самара #Эфир #спутник #радио #День Победы 2026
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 