Космический спутник поздравит радиолюбителей с Днем Победы

Самарский наноспутник с космической орбиты поздравит радиолюбителей с Днем Победы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарского университета имени Королева.

«"Ничто не забыто. 1941-1945" - так будет заканчиваться сообщение наноспутника с орбиты. Радиолюбители со всего мира, приняв это сообщение, смогут получить памятную QSL-карточку, подтверждающую прием сигнала с нашего спутника. Карточка представляет собой мини-репродукцию знаменитого снимка военного фотокорреспондента Евгения Халдея "Знамя Победы над Рейхстагом"», - рассказал агентству доцент межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета Леонид Синицын.

Карточка является открыткой, которая подтверждает факт проведения радиосвязи. Радиолюбитель получит ее, если отправит заявку на почту самарского вуза до 18 мая. В ней нужно указать свои данные, дату, время и место приема сигнала. Обработка заявок продлится до конца мая.

В эфир наноспутник «СамСат-Ионосфера» выйдет 9 мая и будет посылать поздравления с Днем Победы до 18-го числа. Радиовещание будет осуществляться на частоте 37,4 МГц, позывной космического аппарата - RS75S.

