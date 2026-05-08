Хантавирус выявили у третьего британца с зараженного лайнера

Сейчас он плывет на другом судне на Канарские острова, откуда спецбортом вылетит в Британию.
Дима Иванов 08-05-2026 13:03
© Фото: Deng Hua, XinHua, Global Look Press

Смертельный хантавирус подозревают у третьего британца - пассажира круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка заболевания. Ранее вирус диагностировали еще у двух подданных королевства.

«В настоящее время ни у одного из британских граждан на борту нет симптомов, но за ними ведется тщательное наблюдение», - пишет aif.ru со ссылкой на британское Агентство по защите здоровья (UKHSA).

Третий заразившийся гражданин находится на острове Тристан-да-Кунья. Ранее сообщалось, что более 20 пассажиров MV Hondius сошли на острове Святой Елены - они могут быть переносчиками вируса.

Сам круизный лайнер, на борту которого от хантавируса погибли три пассажира, направляется к Канарским островам. В воскресенье он должен пришвартоваться в испанском порту Тенерифе, где пассажиров встретят медики.

#в стране и мире #Великобритания #инфекция #хантавирус
