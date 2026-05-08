Москвичам посоветовали не выезжать из города 8 мая раньше девяти вечера

На магистралях в сторону области могут наблюдаться серьезные пробки.
Константин Денисов 08-05-2026 12:50
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Жителям Москвы, которые планируют на праздники уехать из города на личном автомобиле, лучше сделать это или до 13.00 или после 21.00 в пятницу, 8 мая. Об этом сообщает 360.ru.

Рабочий день в пятницу будет короче, чем обычно, на час, поскольку 8 мая является предпраздничным днем. В связи с этим серьезные затруднения на выезде из города во всех направлениях могут наблюдаться уже после 16.00.

Кроме того, в столичном Дептрансе напомнили о том, что в течение всего дня 9 мая парковка в некоторых центральных районах Москвы будет ограничена. Также в связи с Парадом Победы перекроют ряд улиц и подземных переходов в центре города.

Ранее синоптики сообщили о том, что в выходные в Москву придет похолодание до +14 градусов. В воскресенье, 10 мая, и в ночь на понедельник возможны осадки. Однако уже с 12-го числа теплая погода вернется в столицу.

