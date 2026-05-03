Тепло в Москву вернется в первый рабочий день после праздников

Во время грядущих праздников в Москву придет похолодание. Об этом рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Что касается температуры, то 9 и 10 мая она будет около +14 °C. 11 мая дожди закончатся, и температура поднимется до +17 °C», - сообщил синоптик.

Что касается осадков, то небольшой дождь может пройти вечером 10 мая и в ночь на 11 число. Во время Парада Победы в Москве должно быть сухо.

Тепло начнет возвращаться в столицу в первый рабочий день, 12 мая. Столбики термометров поднимутся до +20, осадков не ожидается.

Ранее сообщалось, что накануне, 7 мая температура воздуха в Московской области местами превысила 30-градусную отметку.