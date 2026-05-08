Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что нацистам на Западе не будет пощады в случае попыток испортить День Победы руками Украины. Об этом дипломат сказал на церемонии возложения венков к мемориальным доскам МИД.

«Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет», - подчеркнул министр.

Лавров отметил, что в Европе не стесняются призывать к тому, чтобы повторить опыт Гитлера, и готовят очередное нападение на Россию. Со своей стороны он добавил, что сегодня задача МИД, как и в годы Великой Отечественной войны, обеспечивать дипломатический фронт.

«И этот фронт с каждым днем становится все сложнее», - сказал министр иностранных дел.

Проблемы, отметил Лавров, создают те, кто сделал из главы киевского режима Владимира Зеленского инструмент агрессии против России.

Ранее Минобороны РФ еще раз предупредило гражданское население Киева и иностранных дипломатов о необходимости своевременно покинуть город. В случае попыток врага сорвать празднование Победы в Москве по центру Киева будет нанесен массированный ракетный удар.