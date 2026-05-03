FPV-дрон доставил цветы к мемориалу на подконтрольном ВСУ берегу Днепра

Операторы боевых FPV-дронов аккуратно транспортировали на правобережье Днепра мемориальный венок и букет алых гвоздик, возложив их к подножию памятника воинам Великой Отечественной.
08-05-2026 11:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с помощью FPV-дрона доставили венок и цветы к мемориалу советским воинам на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, мемориал обнаружили расчеты воздушной разведки во время мониторинга территории. В преддверии 81-й годовщины Победы бойцы решили почтить память советских солдат, освобождавших Херсонщину в годы Великой Отечественной войны.

Из-за линии боевого соприкосновения и невозможности безопасно приблизиться к памятнику венок и букет гвоздик доставили к мемориалу с помощью FPV-дрона. На кадрах объективного контроля зафиксирован момент возложения цветов к памятнику.

Ранее военнослужащие 6-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» приняли участие в акции «Бессмертный полк» в зоне проведения специальной военной операции. Экипажи танков Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв» разместили на броне боевых машин портреты своих дедов и прадедов - участников Великой Отечественной войны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #Херсонская область #FPV-дроны #49 ова
