FPV-дрон доставил цветы к мемориалу на подконтрольном ВСУ берегу Днепра

Военнослужащие 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с помощью FPV-дрона доставили венок и цветы к мемориалу советским воинам на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, мемориал обнаружили расчеты воздушной разведки во время мониторинга территории. В преддверии 81-й годовщины Победы бойцы решили почтить память советских солдат, освобождавших Херсонщину в годы Великой Отечественной войны.

Из-за линии боевого соприкосновения и невозможности безопасно приблизиться к памятнику венок и букет гвоздик доставили к мемориалу с помощью FPV-дрона. На кадрах объективного контроля зафиксирован момент возложения цветов к памятнику.

Ранее военнослужащие 6-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» приняли участие в акции «Бессмертный полк» в зоне проведения специальной военной операции. Экипажи танков Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв» разместили на броне боевых машин портреты своих дедов и прадедов - участников Великой Отечественной войны.

