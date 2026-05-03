Литва готова отправить саперов в Ормузский пролив

Специалисты войдут в состав международной коалиции.
Константин Денисов 07-05-2026 10:06
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Global Look Press

Власти Литвы выразили готовность отправить саперов в Ормузский пролив. Об этом сообщил министр обороны страны Робертас Каунас в эфире радиостанции «Жиню радияс».

«Мы располагаем солидным потенциалом по разминированию. На это мы и намерены ориентироваться в отношении участия в операции в Ормузском проливе», - сказал Каунас.

Он добавил, что окончательное решение по этому вопросу останется за Государственным советом обороны, которому оборонным ведомством предоставлены сведения о всех возможностях Литвы в этой сфере.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о кратковременной приостановке «Проекта Свобода», который подразумевал разблокировку судоходства в Ормузском проливе.

В то же время американский лидер подчеркнул, что США достигли значительных успехов в операции на Ближнем Востоке, а в переговорах с Ираном есть огромный прогресс.

#в стране и мире #Саперы #Ормузский пролив #Литва
