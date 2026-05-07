Россиян предупредили о мошеннических схемах с билетами на концерты

Пострадавший остается без денег либо учетной записи в мессенджере.
Андрей Юдин 07-05-2026 09:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мошенники используют несколько схем, связанных с концертами, для кражи денег. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В материале отмечается, что после долгого общения на сайтах для знакомств собеседник предлагает сходить на стендап-шоу.

«Ссылка на покупку ведет на фишинговую страницу, повторяющую дизайн известного билетного сервиса. После ввода данных с карты списывается сумма, многократно превышающая заявленную, а лжепоклонник перестает выходить на связь», - сообщает ведомство.

Также гражданин попадает на крючок при фишинговой схеме. Человек получает уведомление о закрытой предпродаже или эксклюзивном доступе к концерту. Ему предлагают авторизацию через мессенджер, после чего мошенники получают доступ к учетной записи и используют ее в преступных целях.

Как отметили в МВД, особую опасность представляют многокомпонентные атаки, где билет на концерт - лишь первый мошеннический шаг. От такой схемы пострадала жительница Барнаула.

Ей позвонили в мессенджере и сообщили о концерте памяти участников СВО. Для посещения попросили сказать код из СМС.

«После этого лжесотрудники правоохранительных органов убедили потерпевшую, что ее счета в опасности, и заставили снять все накопления для "декларирования". Злоумышленники даже оплатили ей настоящий авиабилет до Москвы, куда она прибыла для передачи средств курьеру», - рассказывается в материале.

Ранее в МВД предупреждали о мошеннической схеме с публикацией карточек товаров на сайтах бесплатных объявлений.

