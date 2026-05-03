В МВД предупредили о новой схеме мошенников с публикацией карточек товаров

За такую работу человек не получит вознаграждения, но станет звеном преступной цепочки, передав данные о клиентах мошенникам.
Андрей Юдин 05-05-2026 09:57
Мошенники под маской работодателя предлагают россиянам простую работу - публиковать карточки товаров на сайтах бесплатных объявлений и передавать контакты откликнувшихся. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве отметили, что вскоре аккаунт гражданина блокируется площадкой из-за подозрений в мошенничестве. При этом человек не просто останется без денег, но и становится звеном преступной цепочки.

«Такие "вакансии" - один из способов, с помощью которых мошеннические кол-центры выстраивают каналы связи с гражданами в обход блокировок и фильтров площадок», - говорится в сообщении.

В МВД рекомендуют критически относиться к подобным предложениям, так как легальная работа не требует использования личных аккаунтов для чужих публикаций и общения с клиентами.

Ранее в МВД дали советы россиянам для защиты от мошенников в мессенджерах. Надежным принципом для сохранения информации и денег является «Доверяй, но проверяй».

