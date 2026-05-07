В России планируют включить диагностику рака легких в диспансеризацию

В России могут включить диагностику рака легких в плановую диспансеризацию. С соответствующей инициативой обратились в Минздрав Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» и межрегиональное общественное движение «Движение против рака», сообщают «Ведомости».

В обследование пациентов планируют включить низкодозную компьютерную томографию (НДКТ) грудной клетки. При проведении процедуры доза облучения не превышает одного миллизиверта.

Сейчас НДКТ проводится лишь на втором этапе диагностики болезни и по назначению врача. Эти правила сохранятся как минимум до июля 2027 года.

В ведомстве после изучения обращения попросили разъяснить критерии определения необходимости проведения процедуры, а также ее периодичность. В целом Минздрав одобрил инициативу.

Ранее в ведомстве напомнили, что сейчас россиянам по ОМС доступны семь скринингов для выявления рака. По словам гендиректора НМИЦ радиологии Минздрава РФ, академика РАН Андрея Каприна, такой практики нет ни в одной стране мира, кроме России.