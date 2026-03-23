Минздрав: россияне могут провести семь скринингов для выявления рака

Россияне в рамках бесплатной диспансеризации могут провести семь скринингов для выявления распространенных видов рака. Об этом сообщил гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава РФ академик РАН Андрей Каприн.

«В программу диспансеризации помимо базовых обследований включено семь скрининговых исследований, прицельно направленных именно на выявление самых распространенных видов рака. Такого опыта пока нет ни в одной стране мира», - приводит его слова РИА Новости.

Он также напомнил, что эти скрининги доступны россиянам бесплатно. Кроме того, их можно провести в районных клиниках.

