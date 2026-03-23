МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минздрав: россияне могут провести семь скринингов для выявления рака

По словам Каприна, обследования можно провести бесплатно.
Глеб Владовский 23-03-2026 03:04
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Россияне в рамках бесплатной диспансеризации могут провести семь скринингов для выявления распространенных видов рака. Об этом сообщил гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава РФ академик РАН Андрей Каприн.

«В программу диспансеризации помимо базовых обследований включено семь скрининговых исследований, прицельно направленных именно на выявление самых распространенных видов рака. Такого опыта пока нет ни в одной стране мира», - приводит его слова РИА Новости.

Он также напомнил, что эти скрининги доступны россиянам бесплатно. Кроме того, их можно провести в районных клиниках.

Ранее главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталия Долгушина заявила, что инициатива о направлении не желающих заводить детей россиянок к психологам носит сугубо рекомендательный характер. Последние расскажут о предлагаемых государством мерах поддержки.

#Россия #в стране и мире #рак #минздрав рф #диспансеризация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 