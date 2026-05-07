Мобильный интернет в Москве останется доступен 7 и 8 мая

Планы по ограничению мобильного интернета в Москве 7-8 мая отсутствуют, сообщили в Минцифры РФ. В случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения, добавили в ведомстве.

В День Победы доступ к мобильному интернету будет ограничен для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Не будут работать даже сервисы из «белого списка» и СМС.

Домашний интернет продолжит работать в штатном режиме, подчеркнули в Минцифры РФ. Ранее в ведомстве опровергли планы введения «белых списков» в проводных сетях.