В Минцифры опровергли внедрение «белого списка» сервисов на Wi-Fi

Минцифры Российской Федерации опровергло информацию о внедрении провайдерами домашнего Интернета «белых списков» на сервисы Wi-Fi. В ведомстве уточнили, что необходимости в подобных мерах нет.

«Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного Интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из "белого списка" - фейк. При угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в рядах регионов России точечно отключается только мобильный Интернет», - сообщили в пресс-службе министерства.

Подобные меры снижают точность наведения вражеских беспилотников и не затрагивают домашний Интернет, поскольку проводные технологии не имеют отношения к ударам дронами, подчеркнули в Минцифры. «Белые списки» продолжают работать, чтобы в периоды отключений мобильного Интернета гражданам были доступны основные сервисы, платформы и сайты. Их перечень составлен и согласован с органами безопасности.

О том, что ограничения мобильной связи в ряде российских городов связаны с мерами безопасности, ранее объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Все отключения происходят в строгом соответствии с законом, подчеркнул представитель Кремля. Проблемы, которые бизнес испытывает от таких отключений, будут обсуждаться отдельно, пообещал Песков.