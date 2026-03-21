МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Минцифры опровергли внедрение «белого списка» сервисов на Wi-Fi

Периодические отключения мобильного Интернета связаны с противодействием вражеским беспилотникам и не затрагивают проводные технологии.
Ян Брацкий 21-03-2026 16:20
© Фото: IMAGOMichael Bihlmayer www.imago-images.de Global Look Press

Минцифры Российской Федерации опровергло информацию о внедрении провайдерами домашнего Интернета «белых списков» на сервисы Wi-Fi. В ведомстве уточнили, что необходимости в подобных мерах нет.

«Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного Интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из "белого списка" - фейк. При угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в рядах регионов России точечно отключается только мобильный Интернет», - сообщили в пресс-службе министерства.

Подобные меры снижают точность наведения вражеских беспилотников и не затрагивают домашний Интернет, поскольку проводные технологии не имеют отношения к ударам дронами, подчеркнули в Минцифры. «Белые списки» продолжают работать, чтобы в периоды отключений мобильного Интернета гражданам были доступны основные сервисы, платформы и сайты. Их перечень составлен и согласован с органами безопасности.

О том, что ограничения мобильной связи в ряде российских городов связаны с мерами безопасности, ранее объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Все отключения происходят в строгом соответствии с законом, подчеркнул представитель Кремля. Проблемы, которые бизнес испытывает от таких отключений, будут обсуждаться отдельно, пообещал Песков.

#бпла #интернет #минцифры #Wi-Fi
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 