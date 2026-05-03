В России утвердили новые правила проведения экзаменов на водительские права

Изменения коснулись сроков проведения практической части аттестации.
Тимур Юсупов 04-05-2026 22:50
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

В России утвердили новые правила проведения экзаменов на водительские права. Согласно новому постановлению правительства, теперь практический экзамен должен состояться не позднее, чем через 60 дней с момента сдачи теории.

Кроме того, в случае, если кандидат не успеет пройти практическую часть аттестации в течение полугода, он будет обязан заново проходить проверку теоретических знаний. Дату должны назначить в пределах тридцати дней после истечения установленного срока.

Отмечается также, что теперь список оснований для прекращения экзамена будет скорректирован и расширен. Часть изменений вступит в силу уже с первого марта 2027 года.

Ранее в МВД выступили против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 2-3 км/ч. Ведомство выступает за анализ целесообразности размещения на отдельных участках систем автоматической фотовидеофиксации нарушений.

