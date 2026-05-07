МИД Германии призвал ЕС отказаться от права вето

Вадефуль считает, что сделать это нужно безотлагательно.
Дима Иванов 07-05-2026 08:52
© Фото: IMAGO/Achille Abboud, www.imago-images.de, Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план по реформированию Евросоюза. Глава немецкого МИД считает, что ЕС нужно отказаться от принципа единогласия при принятии решений, особенно во внешней политике и сфере безопасности.

«Мое предложение означает, что государства, которые не хотят или не могут последовать нашему примеру, не будут препятствовать тем, кто берет на себя инициативу», - заявил Вадефуль.

Министр выступил с этими предложениями на конференции Фонда имени Конрада Аденауэра в Берлине. Вадефуль подчеркнул, что принцип единогласия в вопросах безопасности может поставить ЕС под угрозу существования. Он выступает за переход к голосованию квалифицированным большинством, а также за возможность инициатив групп государств, когда не все 27 стран-членов достигают полного согласия, отмечает RT.

«ЕС должен измениться, и измениться кардинально», - считает Вадефуль.

Кроме того, глава МИД Германии предложил сделать поэтапным процесс вступления новых стран в ЕС. Такой подход позволит избежать блокирующих решений по расширению и одновременно провести реформы внутри Союза, включая вопросы числа еврокомиссаров и размера Европарламента.

Вадефуль отметил, что эти изменения помогут сделать ЕС более устойчивым и способным к действиям. Внести эти изменения нужно безотлагательно, подчеркнул он.

Одним из главных катализаторов предложений отказаться от права вето в Евросоюзе стало блокирование помощи Украине и антироссийских санкций Венгрией и Словакией. После этого в объединении заговорили о планах отказаться принципа единогласия, словацкий премьер Фицо назвал эту идею началом конца ЕС

#в стране и мире #ЕС #евросоюз #МИД Германии #Йоханн Вадефуль
