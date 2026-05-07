В Иране высмеяли провал операции США «Доверься мне, брат»

Спикер парламента Ирана (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф опубликовал пост в ироничном ключе об итогах операции США на Ближнем Востоке «Доверься мне, бро». Об этом сообщает Life.ru.

«Операция "Доверься мне, брат" провалилась. Теперь возвращаемся к привычной "Операции Fauxios"», - написал Галибаф в соцсетях.

Таким образом он переиначил название проамериканского СМИ Axios. Галибаф объединил его со словом faux, которое означает подделку или фальшивку.

После установления перемирия между странами, которое постоянно продлевается, а также нормализации ситуации в Ормузском проливе Трамп постоянно делает заявления о том, что США одержали победу, несмотря на то что фактически Вашингтон идет на некоторые уступки.

Накануне американский лидер сообщил, что полноценная мирная сделка с Ираном может быть заключена до 14 мая. В случае провала дипломатической миссии глава Белого дома пригрозил новыми сокрушительными ударами по Исламской Республике.