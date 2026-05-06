Трамп: сделка с Ираном может быть заключена до 14 мая

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил возможность заключения сделки с Ираном до своей поездки в Китай. Об этом он сказал в интервью PBS.

По словам Трампа, «это возможно».

«Думаю, у этого есть очень хорошие шансы закончиться, а если этого не произойдет, нам придется снова начать их бомбить без пощады. Все очень просто», - заявил глава Белого дома.

Его визит в Китай планируется 14-15 мая.

Накануне глава Министерства войны США Питер Хегсет заявил, что Трамп не исключает возможности возобновления боевых действий против Ирана в случае отказа Тегерана от заключения сделки. Тем не менее Хегсет отметил, что Вашингтон все же надеется, что ситуация не дойдет до активной фазы конфликта.