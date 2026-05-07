Евросоюз продолжает спонсировать терроризм на Украине, несмотря на то что такая деятельность запрещена европейским законодательством. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они делают то, что запретили делать и себе, и всем остальным. Они спонсируют терроризм», - сказала Захарова.

По ее словам, цепочка финансирования выглядит следующим образом. Сначала деньги от ЕС получает верхушка киевского режима, которая уже в дальнейшем распределяет их непосредственно по исполнителям.

При этом Захарова обратила внимание на то, что деньги из Европы идут на Украину как по официальным каналам, так и в виде индивидуальных нецелевых выплат.

Ранее дипломат заявила, что вокруг Киева собрались реваншисты, выступавшие против Победы. Целью выражения их позиции является пересмотр роли СССР в победе в Великой Отечественной войне и переписывание истории.