Дмитриев предложил авиакомпании Lufthansa дозаправляться в России

Данным образом он отреагировал на сообщение о том, что крупнейшая авиакомпания Германии и Европы ожидает роста цен на топливо в этом году.
Дарья Неяскина 07-05-2026 05:26
© Фото: Roman NaumovURA.RU, Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в шутку заметил, что немецкому авиаперевозчику Lufthansa потребуется заправлять свои воздушные судна на территории РФ из-за нехватки топлива. Об этом он рассказал в своей социальной сети X.

«Авиакомпания Lufthansa может в конечном итоге дозаправляться в Москве, поскольку она вынуждена будет делать промежуточные остановки», - насмешливо написал Дмитриев.

Данным образом он отреагировал на сообщение о том, что крупнейшая авиакомпания Германии и Европы ожидает роста цен на топливо в этом году, финансовые показатели которой сильно ухудшились. За первое полугодие прибыть снизилась до 612 миллионов евро по сравнению с 885 миллионами годом ранее. Помимо этого, компания  Lufthansa может быть вынуждена делать посадочные остановки для дозаправки на отдельных маршрутах в условиях топливного дефицита.

Глава РФПИ с ухмылкой добавил, что во время таких остановок перевозчики, возможно, потребуется также закупать продовольствие у России, ведь страны Евросоюза, по его словам, столкнулись с кризисом в сфере питания.

Ранее сообщалось, что Европа рискует столкнуться с массовой отменой авиарейсов из-за нехватки топлива уже в конце мая этого года. Также на восстановление обычного ритма поставок авиатоплива может потребоваться несколько месяцев, соответственно, рост цен на керосин и билеты продолжится. 

