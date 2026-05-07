В Кемеровской области эвакуируют 132 горняка из шахты «Алардинская»

В Кемеровской области в Кузбассе эвакуируют горняков из-за превышения угарного газа на угледобывающей шахте «Алардинская». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным региональных властей, из-за превышения окиси углерода сотрудники экстренных служб выводят на поверхность 132 работника предприятия. На данный момент подняты уже 106 горняков.

Сотрудник министерства отметил, что вывод людей происходит в штатном режиме.

Два года назад загорелась шахта «Алардинская», в результате сотрудники МЧС России эвакуировали 120 сотрудников, двоих передали медикам.