МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кемеровской области эвакуируют 132 горняка из шахты «Алардинская»

На данный момент подняты уже 106 горняков.
Дарья Неяскина 07-05-2026 05:54
© Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области, РИА Новости

В Кемеровской области в Кузбассе эвакуируют горняков из-за превышения угарного газа на угледобывающей шахте «Алардинская». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным региональных властей, из-за превышения окиси углерода сотрудники экстренных служб выводят на поверхность 132 работника предприятия. На данный момент подняты уже 106 горняков.

Сотрудник министерства отметил, что вывод людей происходит в штатном режиме.

Два года назад загорелась шахта «Алардинская», в результате сотрудники МЧС России эвакуировали 120 сотрудников, двоих передали медикам. 

 

#в стране и мире #Кемеровская область #Угарный газ #угледобывающая шахта #шахта «Алардинская»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 