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В МЧС России сообщили о состоянии горняков с шахты «Алардинская»

После возгорания на шахте «Алардинская» на поверхность были выведены 120 горняков.
Ян Брацкий 2024-12-09 04:46:32
© Фото: МЧС России

Жизни горняков, которых передали врачам на шахте «Алардинская» в Кузбассе, ничего не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«Их состоянию (двух горняков, которых передали врачам, - ред.) ничего не угрожает», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

После осмотра и оказания всех необходимой помощи шахтеров отпустили домой, добавили в МЧС России.

Ранее сообщалось о пожаре на шахте «Алардинская» в Кемеровской области. Спасатели эвакуировали из-под земли 120 человек, двоих передали медикам.

Тушением огня на месте занимаются 44 спасателя и девять единиц специальной техники. На данный момент возгорание ликвидировано, о причинах пожара и его масштабах не сообщается.

#эвакуация #МЧС России #Шахта #кузбасс #горняки #Алардинская
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