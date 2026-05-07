Конгрессмен заявил об одержимости властей США федеральными расходами

По словам республиканца, госдолг Вашингтона за последние 16 месяцев вырос на 2,7 триллиона долларов.
Глеб Владовский 07-05-2026 05:15
© Фото: Li Rui XinHua Globallookpress

Одержимость американских властей федеральными расходами привела к сильному росту госдолга за весь период контроля законодательной и исполнительной власти Республиканской партией. Такое заявление сделал конгрессмен Томас Масси.

По его словам, госдолг Вашингтона вырос на 2,7 триллиона долларов за последние 16 месяцев. И чаще всего в тратах обвиняют именно президента США.

«Мы совершенно помешались на федеральных расходах... Я думаю, что винить нужно конгресс, но в этом случае никакой неопределенности нет: мы контролируем сенат, палату и Белый дом», - сказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Ранее в Минфине США признали, что госдолг страны впервые в истории превысил отметку в 39 триллионов долларов. Теперь на каждого жителя Соединенных Штатов приходится по 114,1 тысяч долларов - это рекордный показатель.

#в стране и мире #госдолг США #расходы #Бюджет #конгрессмен
