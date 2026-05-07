Захарова заявила, что Сикорский разоблачил себя после требований к полету Фицо

Дипломат отметила, что сам глава польского МИД и его жена, скорее всего, в будущем покинут страну.
Дарья Неяскина 07-05-2026 04:21
© Фото: Igor JakubowskiKeystone Press Agency, Global Look Press

Москва расценивает требования руководителя польского МИД Радослава Сикорского к перелету премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию на 9 Мая, как полное разоблачение провокатора-реваншиста. Об этом в беседе с ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что подобные заявления звучат как окончательное и бесповоротное раскрытие истинного лица тех, кто толкает Европу на пройденную ими уже дорогу в прошлом, которая привела их к обрыву. А также, что Сикорский выдвигает условия не из потребностей своих граждан, а из интересов своей жены Энн Эпплбаум.

Захарова отметила, что сам глава польского МИД и его жена, скорее всего, в будущем покинут страну, а гражданам Польши останется рыться в европейских завалах.

Ранее страны Литва и Латвия отказались пропускать борт Фицо в столицу Росии на 9 Мая. Однако премьер-министр отметил, что это не помешает его планам. Позже власти Чехии разрешили перелет Фицо через свою территорию.

