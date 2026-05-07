Богомаз: в Брянске 13 человек пострадали при атаке ВСУ

Украинские боевики атаковали Брянск, в результате пострадали 13 человек. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В Бежицком районе города Брянска, к сожалению, ранены 13 человек, в том числе один ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу», - написал он в соцсетях.

Глава региона добавил, что в результате атаки повреждения получили 20 квартир в двух жилых домах. Кроме того, ущерб был причинен 40 автомобилям.

С помощью чего была совершена атака со стороны украинских боевиков, не уточняется.

Ранее в Минобороны России сообщали, что за период с 08.00 до 21.00 по мск дежурные расчеты ПВО уничтожили 46 украинских дронов самолетного типа. Перехват аппаратов подтвердили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской области, а также в Краснодарском крае и Адыгее.