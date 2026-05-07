МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт: авиабомбы JDAM сразу попадут под удар при передаче Киеву

По словам эксперта Кнутова, российское вооружение способно свести к минимуму ущерб от этих бомб.
Глеб Владовский 07-05-2026 03:07
© Фото: Staff Sgt. Frederick Brown Keystone Press Agency Globallookpress

Американские авиабомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM)  при передаче Украине могут сразу попасть под удар. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, эти бомбы не обладают большой дальностью планирования. Поэтому они не смогут переломить ситуацию в зоне СВО.

«Су-35 вооружены ракетами “воздух-воздух” Р-37М большой дальности. Они способны поражать воздушные цели на расстоянии до 300 км, поэтому если противник имеет авиабомбы с дальностью 70-80 км, то мы легко можем уничтожить самолеты, которые их запускают», - приводит его слова aif.ru.

Кроме того, Кнутов отметил, что российские системы ПВО тоже способны свести к минимуму ущерб от этих боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Госдеп США утвердил вероятную поставку Украине  авиационных бомб JDAM повышенной дальности, а также дополнительное оборудование. Общая сумма сделки - 373,6 млн долларов.

#в стране и мире #сша #JDAM #Авиабомба #военный эксперт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 