Эксперт: авиабомбы JDAM сразу попадут под удар при передаче Киеву

Американские авиабомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM) при передаче Украине могут сразу попасть под удар. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, эти бомбы не обладают большой дальностью планирования. Поэтому они не смогут переломить ситуацию в зоне СВО.

«Су-35 вооружены ракетами “воздух-воздух” Р-37М большой дальности. Они способны поражать воздушные цели на расстоянии до 300 км, поэтому если противник имеет авиабомбы с дальностью 70-80 км, то мы легко можем уничтожить самолеты, которые их запускают», - приводит его слова aif.ru.

Кроме того, Кнутов отметил, что российские системы ПВО тоже способны свести к минимуму ущерб от этих боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Госдеп США утвердил вероятную поставку Украине авиационных бомб JDAM повышенной дальности, а также дополнительное оборудование. Общая сумма сделки - 373,6 млн долларов.