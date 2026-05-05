Госдеп США одобрил потенциальную продажу авиабомб JDAM Украине

Уточняется, что поставки планируются в рамках программы иностранных военных продаж.
Дарья Неяскина 05-05-2026 23:57
© Фото: Iranian Army OfficeKeystone Press Agency, Global Look Press

Государственный департамент США утвердил вероятную поставку Украине  авиационных бомб JDAM повышенной дальности, а также дополнительное оборудование. Об этом в своем заявлении сообщает ведомство США.

Общая сумма сделки - 373,6 миллиона долларов.

Уточняется, что поставки планируются в рамках программы иностранных военных продаж.

Ранее сообщалось, что Украина за последние года стала оружейным центром. По полученным данным, Киев торгуем всем, в частности оружием, которое принято в качестве помощи от зарубежных стран. Американский журналист Такер Карлсон  не раз говорил, что поставляемое вооружение на Украину - перепродается.

#в стране и мире #Украина #сша #продажа оружия
