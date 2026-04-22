Каллас: партнеры ЕС отказываются помогать Брюсселю по Украине

На Ближнем Востоке и в Африке не планируют оказывать поддержку Киеву.
Константин Денисов 22-04-2026 00:41
© Фото: Britta Pedersen, dpa, Global Look Press

Партнеры ЕС отказываются помогать объединению в вопросах поддержки Украины. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

«У нас есть и собственные проблемы - например, Украина, где мы просим наших партнеров о поддержке. Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали - можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема - Украина, мы практически одни», - сказала она на пресс-конференции.

Каллас уточнила, что некоторые страны все же помогают Европе по ситуации на Украине, однако в ЕС ожидали большего. Ранее Каллас уже предупреждала союзников на Ближнем Востоке, чтобы они не ждали помощи от Европы в ирано-американском конфликте из-за отказа поддержки Киева.

Каллас анонсировала переговоры ЕС по выделению кредита Украине в размере 90 млрд евро 21 апреля. В то же время, она призналась, что после ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии в Европе все равно остались страны, разделяющие его позицию по Украине.

#в стране и мире #Украина #ЕС #кая каллас
