Потомок водрузившего знамя над Рейхстагом красноармейца поучаствует в параде 9 Мая

В преддверии Дня Победы корреспонденты «Звезды» взяли интервью у Георгия Кантарии - потомка героя Советского Союза Мелитона Кантарии, вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузившего над разрушенным Рейхстагом Знамя Победы. В июне 1945-го, они вместе должны были пронести по Красной площади главную военную реликвию, однако, только вернувшиеся с фронта бойцы не были достаточно подготовлены для торжественного шествия, так что в итоге за проведением парада они наблюдали с трибун, в качестве почетных гостей. В этом году, спустя 81 год с того момента, по Красной площади в составе парадного расчета участников СВО пройдет внучатый племянник легендарного красноармейца.

Георгий продемонстрировал съемочной группе уникальный памятный артефакт -визитку Кантарии, которую он получил вместе с гуманитарной помощью, когда воевал на Артемовском направлении. Узнав о том, что Георгий пошел на СВО в 2022-м добровольцем, личную карточку Мелитона его потомку, которому, к сожалению, не довелось пообщаться с легендарным предком, передала бывшая студентка медицинского колледжа, которая 40 лет назад получила ее лично из рук фронтовика.

Для выноса во время Парада Победы на Красной площади, штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии за два дня до этого доставили из Берлина специальным самолетом. Бои за центр города, которые вели войска I Белорусского фронта, шли примерно пять дней.

Водрузить Знамя Победы над Рейхстагом Сталин приказал еще в 1944-м. Вскоре для этого, по образцу государственного флага СССР было изготовлено и передано 3-й ударной армии девять абсолютно одинаковых полотнищ. Штурмовой флаг, который установили Егоров и Кантария, был под номером пять.

Водрузить свое боевое знамя на крыше Рейхстага одновременно пытались сразу несколько штурмовых групп. И как минимум у двух из них это даже получилось. Но именно подвиг Егорова и Кантарии был официально задокументирован. За это их представили к званию Героев Советского Союза. Других же бойцов, таких как командира их группы лейтенанта Алексея Береста, наградили орденом Красного знамени.

Под командованием героев России сегодня служит и сам Георгий. С начала специальной военной операции он прошел путь от замкомандира медицинского взвода по эвакуации раненых до заряжающего 122-миллиметровой гаубицы Д-30 и старшего радиотелефониста. Там, на огневой точке, при разгрузке боеприпасов он и получил контузию.

«Был сначала прилет кассетного боеприпаса, мы спустились на блиндаж. Я чуть на возвышенности стоял, рядом с дверью, когда это все разорвалось. А там приличное количество снарядов было, так что меня вместе с дверью и унесло», - вспоминает фронтовик.

После перевода в часть, отвечающей за обеспечение дивизии Георгий Кантария стал плотно общаться с операторами БПЛА, заниматься гуманитарной помощью. На интервью ветеран СВО приехал не один - вместе с ним присутствовал его боевой товарищ, младший сержант Дмитрий Бушков, под позывным Кадет. Они познакомились на фронте два года назад, но потеряли контакт друг с другом после одного из заданий. Спустя несколько лет, совершенно неожиданно бывшие сослуживцы встретились вновь - во время подготовки к Параду Победы.

После Великой Отечественной Мелитон Кантария переехал из грузинского села Джвари в Абхазию. Георгий был на родине своего знаменитого предка, когда ему было всего пять лет, и теперь мечтает туда вернуться после окончания СВО. Память о героическом прадеде Кантария пронес через всю свою жизнь итеперь так же, как и он сам, будет принимать участие в параде.

