Завидная память, добрый, но цепкий взгляд и отменное чувство юмора. Седьмого ноября 2026-го года фронтовику, ветерану Великой Отечественной войны и почетному жителю Свердловской области Дмитрию Петровичу Устинову исполнится 102 года. Корреспонденты «Звезды» пообщались с освободителем нашей страны от нацистских захватчиков и расспросили его о том, как он встретил день Великой Победы.

Дмитрий Петрович воевал на 3-ем Белорусском фронте. Девятого мая 1945 года он, вместе со своими сослуживцами, находился в немецком городе Инсембург, который сегодня входит в состав Калининградской области под названием Черняховск.

«Объявили Победу, а мы спали все уже. Отовсюду слышно: "Война закончилась! Война закончилась!". Стрельба везде в городе. Причем мы сначала стрельбу услышали, потом уже крики. Все радехоньки были. Потом сразу днем всех подняли, конечно, отмечали это дело, поздравляли все», - вспоминает фронтовик.

Рота почетного караула, юнармейцы и иностранные слушатели Уральского института МВД традиционный устраивают во дворе многоквартирника, где живет Дмитрий Петрович, ежегодный парад. Этой весной он имеет полное право называться международным, ведь к поздравлению ветерана присоединились молодые полицейские из Монголии.

«Для нас это большая честь - маршировать перед ветераном Великой Отечественной войны. И все мы гордимся этим. И наши родители будут гордиться нами», - рассказал юноша по имени Дэлгэрсайхан Болдсайхан.

«День Победы», «Смуглянка», «Журавли» - песенные символы Великой Победы исполняют для фронтовика Устинова достойные продолжатели его боевых традиций - артисты ансамбля песни и пляски Центрального Военного Округа. Все они без исключения - ветераны СВО, которые находились на передовой с первых дней. У многих из них боевые государственные и ведомственные награды.

Хормейстер ансамбля Артем Бутяев в родном Екатеринбурге в канун Дня Победы оказался впервые с 2022 года. Военнослужащий подчеркивает, что поздравлять ветеранов на Урале и в ЛНР для него одинаково почетно и волнительно.

«Что в Луганской Народной Республике, что здесь ветераны очень рады нас видеть, поют вместе с нами, некоторые даже пускаются в пляс. С большим удовольствием встречают нас, просят исполнить некоторые произведения по заказу, мы с радостью их исполняем. По возможности приезжаем к каждому ветерану, дарим наши песни. С нами совместно приезжает рота почетного караула, проходит парадный расчет», - поделился музыкант.

Цветы от соседей, школьников и местных чиновников. Поздравления, аплодисменты, слова благодарности. Со стороны кажется, что Дмитрию Петровичу чуть неловко от такого внимания.

Уже после мини-парада и концерта корреспонденты снова поговорили с ветераном о политике, России, ее будущем. Дмитрий Петрович поразил съемочную группу знанием ситуации и четкостью собственной позиции, которой позавидовали бы многие молодые политологи.

В конце встречи сержант Устинов передает привет нашим ребятам на переднем крае.

«Большое спасибо им. Пусть они держатся, во что бы то ни стало. Победа будет нашей - к этому мы и идем. Победа будет за нами все равно!» - уверен фронтовик.

