Упавший в Омской области самолет не был пригоден для эксплуатации

Связь с пилотом самолета, потерпевшего крушение, была потеряна после последнего сообщения. Кроме того, его владелец проходил следствие по факту подкупа сотрудника Росавиации.
Глеб Владовский 07-05-2026 02:02
© Фото: СК РФ © Видео: ТРК «Звезда»

У упавшего самолета обнаружили ряд нарушений, которые делали его непригодным для эксплуатации. Об этом сообщил RT.

Как сообщает телеканал, учредитель компании, в собственности которой находится самолет, использовал подложные документы при сертификации воздушного судна. В результате на транспортное средство накладывался арест до устранения допущенных нарушений. Кроме того, владелец самолета подозревался в подкупе сотрудника Росавиации.

Также отмечается, что связь с пилотом была потеряна после того, как он отправил сообщение о планах вернуться на точку взлета, которая находилась в районе деревни Кошкарево.

«После сообщения пилота о намерении вернуться в точку взлета связь с воздушным судном была потеряна. Обломки самолета обнаружены в четырех километрах от места взлета», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Омской области. Дело заведено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц.

#в стране и мире #Омская область #авиакатастрофа #СК РФ
