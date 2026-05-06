Уголовное дело возбудили после крушения самолета в Омской области

Дело завели по статье о нарушении правил безопасности, которое привело к смерти.
Дима Иванов 06-05-2026 13:01
© Фото: zstproc, Telegram

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Омской области. Дело заведено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц, пишет 360.ru.

Сверхлегкий самолет «Аэропракт-22L2» вылетел с площадки возле деревни Кошкарево. После сообщения пилота о намерении вернуться связь с бортом прервалась. Обломки обнаружили в четырех километрах от места взлета.

На борту находились два человека, они погибли.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Восточного межрегионального следственного управления на транспорте. Следователи и криминалисты работают на месте крушения и устанавливают все обстоятельства авиакатастрофы.

#в стране и мире #Самолет #Омская область #ск россии
