Уголовное дело возбудили после крушения самолета в Омской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Омской области. Дело заведено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц, пишет 360.ru.

Сверхлегкий самолет «Аэропракт-22L2» вылетел с площадки возле деревни Кошкарево. После сообщения пилота о намерении вернуться связь с бортом прервалась. Обломки обнаружили в четырех километрах от места взлета.

На борту находились два человека, они погибли.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Восточного межрегионального следственного управления на транспорте. Следователи и криминалисты работают на месте крушения и устанавливают все обстоятельства авиакатастрофы.