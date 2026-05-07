МОК снял ограничения против белорусов, но оставил для россиян

Международный олимпийский комитет снял санкции с белорусских спортсменов, однако оставил их для россиян. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В МОК подтвердили, что совет международным федерациям в отстранении спортсменов из России все еще действует. Отмечается, что Национальный олимпийский комитет Беларуси соответствует всем критериям и нормам Олимпийской хартии.

Несмотря на «конструктивный обмен мнениями» по вопросу отстранения россиян, санкции не отменят. Окончательное решение примут после завершения проверки юридической комиссией комитета.

Уточняется, что МОК обеспокоен расследованием Всемирного антидопингового агентства в отношении руководства Российского антидопингового агентства.

Ранее Международная федерация гандбола и Европейская федерация гандбола одобрили участие молодежных и юношеских сборных России в международных соревнованиях. По словам председателя высшего совета Федерации гандбола России Сергея Шишкарева, решение о допуске уже принято, но нужно воплотить его технически и определить формат участия, так как многие страны выражают протест.