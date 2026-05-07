Женщина погибла под колесами автобуса в Москве

Автобус насмерть сбил женщину в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе московской Госавтоинспекции.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на стоянке общественного транспорта на Кусковской улице.

«По предварительным данным, на Кусковской улице в районе дома 2А водитель автобуса совершил наезд на женщину-пешехода, которая проходила по территории автобусной стоянки. В результате дорожной аварии женщина от полученных травм скончалась на месте», - отметили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, а также следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

