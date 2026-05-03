В Турции четверо погибли при падении автобуса в овраг

На востоке Турции пассажирский автобус сошел с трассы и упал в овраг, в результате погибли четыре человека. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

«Пассажирский автобус, личность водителя которого пока не установлена, опрокинулся в кювет. По предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека», - говорится в материале.

Отмечается, что ДТП также привело к травмам у 15 пассажиров. Точная причина трагедии не указывается.

На месте происшествия работают экстренные службы.