В Турции четверо погибли при падении автобуса в овраг

На востоке Турции пассажирский автобус сошел с трассы и упал в овраг, в результате погибли четыре человека. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.
«Пассажирский автобус, личность водителя которого пока не установлена, опрокинулся в кювет. По предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека», - говорится в материале.
Отмечается, что ДТП также привело к травмам у 15 пассажиров. Точная причина трагедии не указывается.
На месте происшествия работают экстренные службы.
