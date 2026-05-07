В России создали новый дрон с Х-образным крылом «Скальпель»

В России создали новый беспилотник «Скальпель» с Х-образным крылом. Дрон может попадать в цель с любого ракурса. Об этом глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Он очень маневренный и позволяет попадать с любого ракурса в уязвимое место», - сказал Чемезов.

Также глава «Ростех» отметил авиастроителей, благодаря которым выпуск боевых самолетов вырос вдвое с 2022 года.

«Он очень хороший, позволяет обеспечивать сверхзвуковой полет без форсажа и обладает увеличенным ресурсом», - рассказал Чемезов о летных испытаниях Су-57 с новым двигателем.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в госкорпорацию «Ростех», пополнила воздушно-космические силы России новой партией многофункциональных истребителей Су-35С.

Истребитель относится к поколению 4++ и предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Су-35С способен эффективно поражать как воздушные цели, так и наземные и надводные объекты на значительном удалении.