Politico: ЕК не готова полностью разморозить средства для Венгрии

Еврокомиссия отказалась размораживать все приостановленные для Венгрии средства Евросоюза. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источники издания Politico.

По словам источников, Брюссель и команда будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра ведут тайные переговоры с целью выделить Будапешту 10,4 миллиарда евро из Фонда восстановления ЕС после пандемии. Эти деньги оказались заморожены, так как Евросоюз недоволен управлением Виктора Орбана из-за его якобы нарушений принципов верховенства права.

Отмечается, что ЕК может выделить 6,5 миллиарда евро, остальные деньги останутся замороженными, так как Венгрии не хватит времени выполнить необходимые реформы до завершения срока программы 31 августа.

Команда Мадьяра все же надеется разблокировать все средства, иначе внутри страны могут воспринять частичную сделку как неисполнение обещания перезагрузить отношения с ЕС. Брюссель, со своей стороны, не собирается смягчать требования к Венгрии, несмотря на ожидаемый уход Орбана.

Напомним, 13 апреля 2026 года оппозиционная партия «Тиса» одержала победу на выборах в Венгрии, получив в Государственном собрании 138 из 199 мест. Петер Мадьяр занял должность главы правительства, на которой ранее находился Виктор Орбан, возглавляющий правоконсервативную партию «Фидес».