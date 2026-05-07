МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Двух экс-министров обороны КНР приговорили к смертной казни

После истечения двухлетнего срока отсрочки исполнения приговор будет заменен пожизненным заключением.
Вероника Левшина 07-05-2026 15:02
© Фото: Matthias Balk, dpa, Global Look Press

Двух бывших министров национальной обороны КНР - Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ - приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу обвинены во взяточничестве. Их пожизненно лишили политических прав, а также конфискуют личное имущество.

«После истечения двухлетнего срока отсрочки исполнения приговор будет заменен пожизненным заключением в соответствии с законом», - говорится в заявлении.

У экс-министров не будет возможности смягчения наказания или условно-досрочного освобождения.

Смертный приговор с отсрочкой исполнения на два года - это вид уголовного наказания, при котором суд выносит приговор о высшей мере, но его исполнение откладывается на определенный срок, чтобы дать осужденному шанс избежать казни, если за время отсрочки он не совершит новых тяжких преступлений.

Ли Шанфу занимал пост министра обороны Китая с марта по октябрь 2023 года, после чего его отправили в отставку.

Ранее на этом посту находился Вэй Фэнхэ - с 2018 года по 2023-й.

#Китай #в стране и мире #Приговор #Смертная казнь #взяточничество #Министры обороны Китая
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 