Двух экс-министров обороны КНР приговорили к смертной казни

Двух бывших министров национальной обороны КНР - Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ - приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу обвинены во взяточничестве. Их пожизненно лишили политических прав, а также конфискуют личное имущество.

«После истечения двухлетнего срока отсрочки исполнения приговор будет заменен пожизненным заключением в соответствии с законом», - говорится в заявлении.

У экс-министров не будет возможности смягчения наказания или условно-досрочного освобождения.

Смертный приговор с отсрочкой исполнения на два года - это вид уголовного наказания, при котором суд выносит приговор о высшей мере, но его исполнение откладывается на определенный срок, чтобы дать осужденному шанс избежать казни, если за время отсрочки он не совершит новых тяжких преступлений.

Ли Шанфу занимал пост министра обороны Китая с марта по октябрь 2023 года, после чего его отправили в отставку.

Ранее на этом посту находился Вэй Фэнхэ - с 2018 года по 2023-й.