В Германии перезахоронили останки 80 советских воинов, участвовавших в освобождении Потсдама в 1945 году. Захоронения обнаружили во время строительства на месте гарнизона Крампнитц, сообщили «Звезде» в посольстве России в Германии.

В начале 2025 года на территории бывших военных казарм начали строить новый жилой квартал. Во время археологических раскопок нашли захоронения советских солдат времен Второй мировой войны.

По словам представителя Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями Йоахима Козловски, на 1 июля 2025 года обнаружили 57 могил. Позже нашли еще 23 захоронения. Таким образом, общее число составило 80 могил. Все останки эксгумировали и передали для достойного перезахоронения.

Сотрудники военно-мемориального отдела посольства России в ФРГ изучили архивные документы в системе «Память народа». Им удалось установить имена большей части погребенных.

«По архивным документам удалось установить 76 имен советских солдат, сержантов и офицеров, которые были первично захоронены в этих могилах», - отметили в посольстве.

Найденные бойцы служили в 175-й и 78-й стрелковых дивизиях, а также в других частях, которые участвовали в освобождении Потсдама в апреле 1945 года. Церемонию перезахоронения провели 7 мая 2026 года.

Ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев сообщил, что более 4 000 мемориалов, посвященных советским воинам, содержатся в ФРГ в ухоженном виде.