Посол РФ: памятники советским воинам в ФРГ находятся в хорошем состоянии

Российской посол в Германии Сергей Нечаев сообщил, что мемориалы, посвященные советским воинам, расположенные на территории ФРГ, содержатся главным образом в ухоженном виде. Об этом сообщает РИА Новости.

«В целом более 4 000 советских памятников на немецкой земле, и в основном они находятся в хорошем состоянии», - прокомментировал дипломат.

Кроме того, Нечаев выразил благодарность местной администрации, Народному союзу Германии по уходу за военными захоронениями, а также проживающим в стране согражданам и обычным немцам, которые из благих внутренних намерений заботятся о советских памятниках.

Ранее сообщалось, что в Москве открылась выставка, посвященная Великой Отечественной войне под названием «Письма огненных лет». Автором проекта является ведущая канала «Звезда» и глава фонда «Наследники победителей» Ирина Лосик. На выставке находятся экспонаты, принадлежащие фронтовикам, и письма от детей и взрослых. Также там можно будет самостоятельно написать пожелания для всех военнослужащих, которым их отправят.