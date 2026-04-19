Посол РФ: памятники советским воинам в ФРГ находятся в хорошем состоянии

Дарья Неяскина 21-04-2026 15:30
Российской посол в Германии Сергей Нечаев сообщил, что мемориалы, посвященные советским воинам, расположенные на территории ФРГ, содержатся главным образом в ухоженном виде. Об этом сообщает РИА Новости.

«В целом более 4 000 советских памятников на немецкой земле, и в основном они находятся в хорошем состоянии», - прокомментировал дипломат. 

Кроме того, Нечаев выразил благодарность местной администрации, Народному союзу Германии по уходу за военными захоронениями, а также проживающим в стране согражданам и обычным немцам, которые из благих внутренних намерений заботятся о советских памятниках.

Ранее сообщалось, что в Москве открылась выставка, посвященная Великой Отечественной войне под названием «Письма огненных лет». Автором проекта является ведущая канала «Звезда» и глава фонда «Наследники победителей» Ирина Лосик.  На выставке находятся экспонаты, принадлежащие фронтовикам, и письма от детей и взрослых. Также там можно будет самостоятельно написать пожелания для всех военнослужащих, которым их отправят. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
